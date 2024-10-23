Государства БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковой информации

Главы государств БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковой информации, которая способствует возникновению конфликтов.

«Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с экспоненциальным ростом и распространением дезинформации и недостоверной информации, в том числе ложной информации и фейковых новостей, а также агрессивных высказываний, в особенности на цифровых платформах, что способствует радикализации и возникновению конфликтов», – говорится в Казанской декларации стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию. В частности, лидеры стран объединения выступили против дискриминации спортсменов.