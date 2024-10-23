Страны БРИКС выступили против дискриминации спортсменов

Государства-члены БРИКС решительно выступают против дискриминации при проведении спортивных соревнований. Об этом говорится в Казанской декларации XVI саммита объединения.

«Мы решительно выступаем против любых форм дискриминации по признакам возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии, экономического или иного статуса спортсменов», – сказано в документе.

Также страны объединения договорились «поддерживать друг друга в продвижении традиционных и исконных видов спорта как в формате БРИКС, так и во всем мире».

Ранее сообщалось, что участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию.