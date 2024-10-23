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Страны БРИКС выступили против дискриминации спортсменов
Государства-члены БРИКС решительно выступают против дискриминации при проведении спортивных соревнований. Об этом говорится в Казанской декларации XVI саммита объединения.
«Мы решительно выступаем против любых форм дискриминации по признакам возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии, экономического или иного статуса спортсменов», – сказано в документе.
Также страны объединения договорились «поддерживать друг друга в продвижении традиционных и исконных видов спорта как в формате БРИКС, так и во всем мире».
Ранее сообщалось, что участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию.
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