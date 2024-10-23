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Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию. Об этом сообщил Владимир Путин в заключительной части заседания объединения в расширенном составе.
«Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу», – отметил глава государства.
Путин также уточнил, что декларацию планируют распространить в ООН как совместный документ.
Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.
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