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Видео: гостям форума «Россия» представили инсценировку татарского обряда «Каз омэсе»
Гости Международного форума-выставки «Россия» на Дне Татарстана смогли увидеть инсценировку «Каз омэсе» – татарского обрядового праздника, во время которого жители деревень с первыми осенними холодами собирались вместе для забоя гусей и сбора их пуха.
Кроме того, посетители могли угоститься супом «шурпа». При этом татарстанские повара сумели приготовить настоящую шурпу сразу на 4 тысячи порций – для этого был установлен и запущен «татарский самовар» – особое кулинарное оборудование, состоящее из круглого стального чана с крышкой и высокой трубой в центре, нижней топки для дров и ярко-желтых латунных деталей. Высота чана достигает 3 метров, объем – 1,2 тыс. литров.
«10 ведущих шеф-поваров республики в течении дня провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд, в том числе праздничного гуся, губадии, зур бэлиша, талкыш калеве и других», – рассказали в дирекции выставки достижений «Россия».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Международный форум-выставку «Россия» из Татарстана привезли самый большой самовар в мире. Кроме того, посетители ВДНХ могли увидеть настоящую татарскую свадьбу. Молодоженов со знаменательным днем в их жизни поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.
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