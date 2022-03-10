Гостиничные сети Hilton и Hyatt приостанавливают работу над новыми проектами в России

Американские гостиничные сети Hilton и Hyatt решили приостановить работу над новыми проектами в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, сеть Hilton не станет открывать новые отели в РФ, а также собирается отправить прибыль от работы на территории России на гуманитарную помощь Украине.

«Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников», — уточнили при этом в компании.

Сеть Hyatt тоже приостанавливает работу над новыми проектами и любые инвестиции в России.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.