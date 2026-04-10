Гостем форума «Мост Москва – Татарстан» станет Олег Газманов

Народный артист России Олег Газманов станет еще одним спикером 11-го по счету Молодежного форума «Мост Москва – Татарстан», который пройдет 11 апреля этого года. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

«В следующий раз, если меня пригласят, я начну свое выступление по-татарски и спою песню, которую недавно написал», – отмечал ранее артист, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Полпредство РТ в РФ, являющееся организатором мероприятия, приглашает посетить его студентам и представителям молодежи (то есть людям до 35 лет). Необходима предварительная регистрация. Мероприятие начнется в 14.30.

В прошлом году форум «Мост Москва – Татарстан» прошел 12 апреля, в День космонавтики. Подробная информация о гостях и спикерах этого года представлена на сайте Совета молодежи при Полпредстве РТ в РФ. В частности, на предстоящем мероприятии выступят певица Алсу Абрамова (Сафина), олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, телеведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев, а также Герой России, председатель правления общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов.