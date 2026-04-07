Общество 7 апреля 2026 10:19

На форуме «Мост Москва – Татарстан» выступит председатель правления «Движения первых»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Еще одним спикером предстоящего форума «Мост Москва – Татарстан» станет Герой России, председатель правления общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Артур Орлов – выпускник Казанского высшего танкового командного училища, бывший командир танкового батальона, участник специальной военной операции. «Только пройдя через трудности понимаешь, что самая главная ценность – жизнь. И самое важное – оставаться человеком. В мирной жизни мы не задумываемся ни о чем – солнце светит, люди идут. А когда ты по-настоящему понял, что такое жизнь, выходишь, глубоко вдыхаешь, и хочется просто жить», – приводит его слова пресс-служба полпредства.

Полпредство РТ в РФ, являющееся организатором форума, приглашает посетить его студентам и представителям молодежи (то есть людям до 35 лет). Необходима предварительная регистрация. Мероприятие начнется в 14.30.

В прошлом году форум «Мост Москва – Татарстан» прошел 12 апреля, в День космонавтики. Подробная информация о гостях и спикерах этого года представлена на сайте Совета молодежи при Полпредстве РТ в РФ. В частности, на предстоящем мероприятии выступят певица Алсу Абрамова (Сафина), олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, телеведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#мост москва – татарстан #движение первых
