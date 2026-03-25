Общество 25 марта 2026 18:59

Одним из спикеров форума «Мост Москва – Татарстан» станет Алсу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из спикеров 11-го по счету Молодежного форума «Мост Москва – Татарстан», который пройдет 11 апреля этого года, станет певица Алсу Абрамова (Сафина). Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Алсу – заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана и Башкортостана. Музыкальную карьеру она начала в 15 лет. В 2000 году певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла второе место с композицией Solo. Помимо прочего, она артист ЮНЕСКО во имя мира за участие в благотворительных проектах и мать троих детей.

Полпредство РТ в РФ, являющееся организатором мероприятия, приглашает посетить его студентам и представителям молодежи (то есть людям до 35 лет). Понадобится предварительная регистрация.

В прошлом году форум «Мост Москва – Татарстан» прошел 12 апреля, в День космонавтики.

В топе
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

25 марта 2026
Специалисты Татарстана могут принять участие в лидерской программе Архитекторы.рф

Специалисты Татарстана могут принять участие в лидерской программе Архитекторы.рф

24 марта 2026
