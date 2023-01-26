Госсовет Татарстана принял пакет поправок к 60 статьям Конституции республики

Депутаты Госсовета РТ приняли закон о внесении изменений в Конституцию республики. Поправки внесены в половину статей Основного закона республики. Изменения коснутся наименования должности высшего должностного лица Татарстана, согласования руководителей подразделений федеральных органов власти, вопросов гражданства.

Принять закон во втором чтении и в целом предложил председатель Комитета Госсовета РТ Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Поправок к указанному проекту закона не поступило. Мы еще раз внимательно посмотрели текст закона, никаких ошибок нет, он готов. Заключение лингвистической экспертизы есть. Комитет предлагает принять законопроект во втором чтении и в целом», – сказал он.

Депутаты поддержали пакет поправок большинством голосов. 73 проголосовали «за», 9 – «против», один воздержался.

Принятый пакет поправок вносит изменения в 6 разделов, включающие 60 статей Конституции Татарстана. Кроме того, законопроектом вводится 2 новые статьи. 25 норм Основного закона РТ признаны утратившими силу.