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Политика
26 января 2023  11:36
Алексей Угаров

Госсовет Татарстана принял пакет поправок к 60 статьям Конституции республики

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Госсовет Татарстана принял пакет поправок к 60 статьям Конституции республики

Депутаты Госсовета РТ приняли закон о внесении изменений в Конституцию республики. Поправки внесены в половину статей Основного закона республики. Изменения коснутся наименования должности высшего должностного лица Татарстана, согласования руководителей подразделений федеральных органов власти, вопросов гражданства.

Принять закон во втором чтении и в целом предложил председатель Комитета Госсовета РТ Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Поправок к указанному проекту закона не поступило. Мы еще раз внимательно посмотрели текст закона, никаких ошибок нет, он готов. Заключение лингвистической экспертизы есть.  Комитет предлагает принять законопроект во втором чтении и в целом», – сказал он.

Депутаты поддержали пакет поправок большинством голосов. 73 проголосовали «за», 9 – «против», один воздержался. 

Принятый пакет поправок вносит изменения в 6 разделов, включающие 60 статей Конституции Татарстана. Кроме того, законопроектом вводится 2 новые статьи.  25 норм Основного закона РТ признаны утратившими силу.

#сессия #госсовет рт
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