Госсовет Татарстана в первом чтении принял поправки в 60 статей Конституции республики

Депутаты Госсовета РТ приняли в первом чтении закон о внесении изменений в Конституцию республики. Поправки внесены в половину статей Основного закона республики. Главное изменение в том, что наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «Глава – Раис Республики Татарстан».

Доклад по законопроекту сделал депутат Альберт Хабибуллин.

«Сегодняшнее рассмотрение вопроса о внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан является логическим продолжением рассмотрения данного вопроса в ходе декабрьского заседания Государственного Совета РТ. Принятый в декабре 2022 года закон РТ о внесении изменений в Конституцию республики позволил нам продолжить работу по комплексному решению всех противоречий во взаимосвязи со всеми конституционными положениями, а не фрагментарно. Указанный закон стал основой над внесением предлагаемых изменений в Конституцию Республики Татарстан», – сказал Хабибуллин.

Он напомнил, что распоряжением председателя Госсовета РТ от 27 августа 2022 года была образована рабочая группа по приведению законодательства Татарстана в соответствие с федеральным конституционным законодательством. Главной задачей рабочей группе ставилась оценка системы общественно-политических и социально экономических рисков, связанных с потенциальными кардинальными конституционными инновациями при сохранении стабильности конституционного регулирования.

«Изменения вносятся в 6 разделов, включающие 60 статей Конституции республики. Кроме того, законопроектом вводится 2 новые статьи. 25 норм Конституции республики предлагается признать утратившими силу», – уточнил Хабибуллин.

Он отметил, что новая редакция поправок к Конституции РТ предусматривает, что действующее высшее должностное лицо республики будет переименовано из «Президента Республики Татарстан» в «Главу — Раиса Республики Татарстан» сразу после принятия поправок.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил проголосовать по законопроекту без объявления прений. Всего в голосовании приняли участие 85 депутатов, 76 проголосовали «за», 8 – «против». Один депутат воздержался.