Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия

Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по вопросам упорядочения оборота оружия и ужесточения мер по борьбе с наркотиками. Об этом сообщил глава парламента РТ Фарид Мухаметшин на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания – Курултая Башкортостана по образованию, культуре, молодежной политике и спорту в Актанышском районе.

«Хотим подготовить обращения по упорядочению оборота оружия. В 2018 году после событий в Керчи выступили с законодательной инициативой в Госдуму об увеличении возраста для продажи оружия до 21 года. На федеральном уровне не поддержали. Вот если бы она тогда была принята, такой беды бы не случилось в гимназии №175», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин отметил, что вторая инициатива, с которой парламент планирует обратиться в Госдуму, связана с проблемой распространения наркотиков. «Президент Татарстана нас попросил, и мы уже взяли этот вопрос в работу. Наркотики провозят через Татарстан. К сожалению, много детей вовлекается в этот процесс. Тоже подготовим законодательную инициативу, – подчеркнул он. – Будем готовить документы и по вопросам защиты от фейков в соцсетях».

Глава парламента Татарстана поблагодарил Председателя Госсобрания – Курултая Башкортостана Константина Толкачева за соболезнования, которые он выразил родным и близким погибших и пострадавших в связи с трагическими событиями, произошедшими в казанской гимназии.

«Никто не защищен от этой беды. И много проблем, которые нужно решать, в том числе по охране учебных учреждений республики. На заседании Госдумы по отчету Правительства многие подходили ко мне и говорили, чтобы мы вышли с законодательной инициативой, направленной на пресечение таких случаев. Кстати, на поправку идет девочка с переломом, которая сейчас в Москве», – заключил Мухаметшин.

11 мая 19-летний казанец устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя.

Для предотвращения подобных трагедий Президент России Владимир Путин поручил «серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом».