Владимир Путин о нападении на казанскую школу: «Трагедия потрясла нас всех»

Нападение на школу как страшная беда

Президент России начал селекторное совещание с минуты молчания. «Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии. И я вначале прошу почтить память погибших», — сказал он.

После паузы глава государства заметил: «Уважаемые коллеги, трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную».

«Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое — своих детей, внуков, близких и любимых людей», — добавил он, обращаясь к близким жертв трагедии в казанской школе.

Президент РФ напомнил о данных сразу после получения информации о случившемся поручениях Правительству страны, руководителям Минздрава, Минпросвещения и МЧС, правоохранительным органам, «в том числе по оперативному выезду в Казань». Отдельно он упомянул о взаимодействии с властями республики: «Все эти дни мы находимся в постоянном контакте и с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым], руководителем Татарстана».

«Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все, кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи безусловно получат всю необходимую поддержку и помощь. Сейчас самая неотложная, самая главная задача — борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями. Хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям», — сказал российский лидер.

«Для спасения жизней пострадавших при стрельбе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения, включая ведущие федеральные клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства», — заверил глава государства.

Награды для спасавших детей работников гимназии

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на правительственном совещании предложил наградить государственными наградами учителей и других сотрудников казанской гимназии №175, на которую было совершено нападение.

«О чем хотел бы сказать особо? И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Они спасали детей, как своих родных, закрывали собой так, как это сделала совсем юная девушка — учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она пожертвовала жизнью ради своих учеников», — констатировал глава государства.

По словам Президента, никто из работавших в школе не покинул свой пост во время атаки, «все исполнили свой профессиональный, свой человеческий долг». «Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих воспитанников, затем помогали выбраться и укрыться в безопасном месте. <…> Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», — подчеркнул он.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов во время своего доклада заметил: «Учителя школы сделали всё возможное для спасения жизней ребят, и я благодарен вам за то, что вы отдельно этот вопрос поставили». «И, конечно же, мы в свою очередь тоже сделаем всё возможное, чтобы их поддержать», — добавил он, обратив внимание на отдельную задачу — «стабилизировать состояние педагогического коллектива».

Единый подход к обеспечению безопасности школ

Во время селекторного совещания с членами Правительства Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету ввести единый подход к обеспечению безопасности образовательных учреждений по всей стране.

«Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы», — подчеркнул глава государства.

Президент РФ напомнил о своем поручении на эту тему, данном в 2018 году (после нападения на Керченский политехнический колледж 17 октября 2018 года, когда погиб 21 человек, включая стрелка — прим. Т-и), и о вышедшем позднее соответствующем постановлении Правительства. «Однако не всё из того, о чем мы говорили, сделано в полном объеме, на должном уровне», — констатировал он.

«Я поручаю Правительству в самое ближайшее время внедрить единый подход (вот это очень важно — единый подход!) к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций», — отметил Владимир Путин.

«У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей, самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем», — уточнил свое видение ситуации Президент.

Ужесточение оборота гражданского оружия

Для предотвращения трагедий, подобных казанской, Владимир Путин считает необходимым «серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом». «Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими», — уверен Президент России.

«Такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, — такие ситуации должны быть полностью исключены», — объяснил этот момент Путин.

О конкретных предложениях в контексте нападения на казанскую школу доложил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

Глава Росгвардии предложил выдавать гражданам полуавтоматическое оружие только через пять лет владения гладкоствольным оружием. «Необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем Hatsan, Hunter, „Сайга“, Lancaster будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием. Потому как полуавтоматическое оружие <…> фактически может быть приближено и к нарезному оружию по своим убойным действиям», — заявил он.

Кроме того, руководитель Росгвардии предложил выдавать медицинские справки, необходимые для получения разрешений на владение оружием, только в государственных клиниках. «Я считаю, что необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а в госструктурах», — подчеркнул он.

Золотов также предложил совместно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование кандидатов и ускорить законодательную регламентацию электронного взаимодействия для контроля за медицинскими справками. Ранее, по его словам, возглавляемому им ведомству не предоставлялся доступ к ним, так как медики ссылались на врачебную тайну.

По мнению главы Росгвардии, необходимо ужесточить требования и для получения охотничьего билета, а тех, кто впервые получает гладкоствольное оружие, обязать проходить «курс молодого бойца».

Помимо прочего, Виктор Золотов предложил установить возрастной ценз для получения оружия. «Необходимо вернуться к возрастному цензу — 21 год. Даже те, кто год отслужил в армии, раза три раза выстрелят из оружия, которое за ними закреплено. Но у них есть те, кто их полностью контролирует <…>. И поэтому они в полной мере не получают той подготовки, которая необходима в дальнейшем», — подчеркнул он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время своего доклада поддержал ужесточение правил оборота гражданского оружия и предложил усилить ответственность выдающих медицинские справки психиатров.

«Ваше <…> поручение по ужесточению правил оборота гражданского оружия получило большую поддержку жителей республики. И мы просили бы довести этот вопрос до логического завершения», — заметил Президент РТ.

«Кроме того, мы бы просили такого же вашего поручения в части усиления роли и ответственности психиатрической службы. Наше видение по этому вопросу мы <…> направим в ваш адрес», — добавил Минниханов.

Состояние пострадавших при нападении

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего доклада поблагодарил казанских коллег за оперативную работу по оказанию помощи пострадавшим. По его словам, первые машины скорой помощи прибыли на место трагедии в течение семи минут.

Сразу были госпитализированы 18 детей и трое взрослых. Позже еще двое детей были взяты под наблюдение и отпущены на домашнее лечение. К оказанию помощи в общей сложности было привлечено 26 медицинских работников. Среди них были и анестезиологи, и реаниматологи, и хирурги, и нейрохирурги.

Находящихся в наиболее тяжелом состоянии пятерых детей и троих взрослых, а также мать одной пострадавшей девочки эвакуировали бортом МЧС в шесть клиник города Москвы. Остальные раненые получают лечение в Казани.

Троих детей из числа доставленных в столицу, состояние которых было особенно тяжелым, прооперировали. «Мы продолжаем хирургические манипуляции, этого требует ситуация», — пояснил докладчик.

В ответ на уточняющий вопрос главы государства министр сказал: «Двое детей требуют всё-таки нашего тщательного, большого внимания, они остаются пока в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес вмешательства хорошо, и его состояние не внушает опасений. Мы планируем еще плановые манипуляции в течение ближайших суток <…>».

«Уверен, что делается всё возможное, чтобы спасти жизнь детей. Будем думать об этом и молиться об их выздоровлении», — отреагировал на эти слова Президент РФ.

Остальные раненые несовершеннолетние получают плановую терапию в клиниках, их состояние не вызывает опасений. 15 детей, находящихся в Казани, получают терапию, один ребенок уже выписан. Все лечащиеся в татарстанской ДРКБ дети на данный момент стабилизированы. Еще один ребенок переведен в общую палату, отмечается положительная динамика в его самочувствии, уточнил Михаил Мурашко.

Реабилитация детей началась с первых суток — в ней принимают участие психиатры, психологи, врачи-реабилитологи. «Мы планируем после острого периода продолжить реабилитацию каждого пациента в соответствии с диагнозами», — подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, пострадавшие в казанской гимназии №175 ученики пройдут реабилитацию в санаториях России. «Совместно с Министерством просвещения мы планируем направить детей при согласии родителей для организации отдыха и оздоровления в учреждения федерального уровня. Всё, что необходимо, в полном объеме будет сделано», — заверил Мурашко.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил главу государства за оперативную медицинскую помощь. «Наши коллеги из Москвы сразу прибыли, и первичная помощь, конечно, была оказана. Восемь пострадавших, самых сложных, мы имели возможность переместить, и им оказывается помощь уже в Москве. По остальным 14 уже министр сказал, каких-либо опасений нет, работа идет», — отметил он.

Кроме того, по словам Минниханова, медики и сотрудники социальных служб провели подомовой обход и осмотрели всех детей, находившихся в школе в момент атаки. «Их было 714. Всем нуждающимся оказана необходимая помощь», — уточнил руководитель республики.

Помимо прочего, ученикам подвергшейся нападению казанской гимназии №175 и их родителям оказывается психологическая помощь. «145 детей и 89 родителей получили психиатрическую помощь. И эта работа продолжается, в ней задействованы 145 психологов республики, и помогают наши коллеги из Москвы», — пояснил Минниханов.

Помощь семьям погибших и другие меры

Шесть из девяти семей погибших при нападении на казанскую гимназию №175 уже получили единовременные выплаты. Об этом на правительственном совещании сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Шесть семей из девяти, в которых есть погибшие, уже получили выплаты. Кроме того, осуществлены единовременные выплаты шестерым, получившим тяжкий вред здоровью», — доложил Президент РТ.

При этом Минниханов уточнил: «Остальные выплаты будут произведены после вынесения медицинского заключения о степени тяжести заболевания (ранения — прим. Т-и)».

Размер единовременных выплат семьям погибших составляет 1 млн рублей, получившим тяжкий или средний вред здоровью — 400 тыс. рублей, легкий вред здоровью — 200 тыс. рублей. Все выплаты осуществляются из республиканского бюджета. В летний период также предполагается организовать полный отдых для детей и педагогов школы.

Рустам Минниханов также остановился на том, что погибшие похоронены — «по всем обрядам и в соответствии с пожеланиями родителей».

Отдельно Президент РТ поблагодарил Красный Крест и Сбербанк, которые выступили с инициативой об открытии счета для пожертвований, на который уже собрано более 20 млн рублей. Также он выразил благодарность компаниям и регионам, «которые готовы оказать поддержку, в первую очередь по санаторно-курортному оздоровлению пострадавших».

Минниханов раскрыл и грядущую судьбу гимназии №175: «Сейчас следственные действия завершаются, и мы приняли решение провести капитальный ремонт во время каникул и сделать школу достойной. Она неплохая была, но мы ее улучшим, сделаем достойной».

«В завершение еще раз хочу поблагодарить, уважаемый Владимир Владимирович, вас за оказанную помощь, поблагодарить команду Правительства Российской Федерации за эффективную реализацию ваших поручений и, конечно же, слова благодарности всей правоохранительной системе за оперативную работу», — завершил свой доклад Президент Татарстана.

После этого Президент России попросил Рустама Минниханова оказать дополнительную помощь семьям, в которых погибли или пострадали дети.

«Спасибо, что вы оперативно приняли решение о поддержке семей пострадавших, особенно тех, которые потеряли своих детей, и деньги выделили своевременно, это правильно. У меня к вам просьба: посмотрите на эти просьбы шире, что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы в семьях. Организация детского отдыха по отдельным семьям. Работайте с каждой семьей, а потом доложите мне, пожалуйста, дополнительные предложения по семьям пострадавших», — подчеркнул глава государства.

«У нас работа начата, каждый день будут встречи, я сам планирую встречу с семьями погибших. В наши банки обратились, если есть у кого-то какие-то кредиты, если есть необходимость реабилитации, мы все эти вопросы доведем до достойного уровня», — ответил Рустам Минниханов.

В начале совещания Владимир Путин поручил Правительству страны оказать при необходимости дополнительную помощь с выплатами пострадавшим при ЧП в Казани.

Использованы материалы пресс-службы Кремля. Фото: kremlin.ru и tatarstan.ru.