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Ру Тат
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18 мая 2021  13:12
Надежда Гордеева

Главы парламентов Татарстана и Башкортостана почтили память погибших в казанской гимназии

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Минутой молчания почтили память погибших во время нападения на казанскую гимназию №175 на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания – Курултая Башкортостана по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Оно проходит в Актанышском районе Татарстана.

Председатель Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев выразил соболезнования родным и близким пострадавших в связи с трагическими событиями, произошедшими 11 мая в Казани.

«Мы скорбим, сопереживаем всем, кто понес невосполнимую утрату. Выражаю искреннее сочувствие родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказал он.

Девятнадцатилетний житель Казани 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя, более 20 человек были госпитализированы.

татарстан и башкортостан
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