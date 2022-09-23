Госсовет РТ принял в I чтении законопроект о запрете продаж энергетиков и зажигалок детям

В I чтении в Татарстане принят законопроект, которым запрещается продажа несовершеннолетним энергетических напитков и зажигалок. Решение было принято на 34-м заседании Государственного Совета Татарстана.

«Законопроектом предлагается ограничить в Татарстане розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также установить административную ответственность за нарушение этих запретов и вовлечение несовершеннолетних в их потребление», – сказал прокурор республики Илдус Нафиков.

Он уточнил, что инициатива направлена на защиту здоровья детей от негативного воздействия энергетических напитков. По словам докладчика, в последние годы наблюдается ускоренный рост ассортимента такого товара, объемов продаж и потребления.

Производители энергетических напитков используют вкусовые добавки, яркий дизайн упаковок, проводят маркетинговую кампанию, чтобы убедить в положительном воздействии кофеина, таурина, витаминов и благоприятном влиянии на выносливость, работоспособность, физическое развитие. Все это особенно привлекательно для молодежи и спортсменов, продолжил прокурор.

«Регулярное воздействие высоких доз кофеина опасно для детей и подростков, поскольку это вызывает неврологические и сердечно-сосудистые нарушения, сердцебиение, гипертензию, обезвоживание, рвоту, конвульсии и даже смерть. Приводит к снижению когнитивной способности, формированию зависимости. В частности, развивается склонность к рискованному поведению, ведущему к наркомании и алкоголизму», – отметил он.

Нафиков подчеркнул, что сейчас подростки не ограничены в приобретении опасных энергетических напитков, стоимость которых невысока. По его мнению, принятие законопроекта «позволит противостоять обозначенной проблеме».

Прокурор также добавил, что в настоящее время среди подростков распространено такое явление, как сниффинг. То есть состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов. Они входят в состав некоторых товаров хозяйственно-бытового назначения. Например, используются в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках.

«Портативные газовые зажигалки и баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ для их заправки, находятся в свободном обороте и по сравнительно низкой цене. Поэтому любой несовершеннолетний, узнавший о таком способе испытать токсическое опьянение и желающий это попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред. Указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца», – заметил докладчик.

Он сообщил, что в республике правоохранительные органы и медицинские организации ежегодно фиксируют факты потребления подростками газа, в том числе с летальным исходом.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин убежден, что необходимо сделать такие товары труднодоступными для подрастающего поколения.

«Защитить детей – наша с вами задача. Мы должны учесть озабоченность наших жителей этой проблемой. Не бойтесь, что налоги уменьшатся в республиканском или местных бюджетах, зато будут более здоровыми люди, не увлекшиеся этой заразой. Мы должны быть уверены в будущем наших семей, детей и республики», – подытожил руководитель парламента.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект на октябрьском заседании Госсовета РТ.