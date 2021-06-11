Госсовет РТ попросит Госдуму запретить контент о способах изготовления взрывчатых веществ

Госсовет Татарстана направит в Госдуму законопроект, предполагающий внесение изменений в федеральный закон об информации. Депутаты хотят запретить распространение сведений о способах изготовления взрывчатых веществ и оружия в интернете. Соответствующую законодательную инициативу поддержали сегодня парламентарии на 22-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить присутствующий в федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» перечень видов материалов деструктивного характера еще и информацией о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного оружия.

«В интернете беспрепятственно распространяется информация о способах и методах создания самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия, что категорически недопустимо», — пояснил позицию депутатов председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

По его словам, законопроект направлен на ограничение подобного контента, в том числе и в социальных сетях.

Госсовет Татарстана также направит обращение Председателю Правительства России Михаилу Мишустину о реализации федерального закона об информации. Депутаты просят ускорить принятие подзаконных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок исполнения этого закона.