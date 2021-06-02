Госсовет РТ подготовил обращение к Мишустину по распространению информации в соцсетях

Госсовет Татарстана подготовил обращение Председателю Правительства России Михаилу Мишустину по реализации федерального закона об информации. Депутаты просят ускорить принятие подзаконных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок исполнения этого закона, говорится в материалах к заседанию парламентского комитета.

Президент России Владимир Путин 30 декабря 2020 года подписал федеральный закон, которым вносятся изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он определяет особенности распространения сообщений в соцсетях.

«Указанные нормы федерального закона призваны решить задачу устранения из общедоступного информационного пространства информации, распространение которой запрещено законодательством России, позволяют предотвратить распространение в социальных сетях противоправной информации на ранних этапах, при этом не приводя к увеличению численности контролирующих органов, а также избежать блокировок таких информационных ресурсов», — говорится в обращении.

По мнению депутатов, для достижения этих задач требуется принятие подзаконных актов на уровне Правительства РФ и Роскомнадзора. «В том числе порядка рассмотрения Роскомнадзором информации, выявленной им в процессе осуществления мониторинга социальной сети или по результатам рассмотрения обращения, порядка взаимодействия Роскомнадзора с уполномоченными государственными органами и др. Однако такие акты до сих пор не приняты, что не позволяет реализовать нормы федерального закона», — отмечается в обращении.

Парламентарии убеждены, что «невозможность полноценной реализации федерального закона позволяет сохраняться негативной практике». То есть интернет-сайты и соцсети остаются площадкой для распространения запрещенной и деструктивной информации «вплоть до размещения кощунственных отзывов с восхвалением или оправданием преступных деяний, в том числе совершенных в отношении детей и подростков».

Обращение Госсовета Татарстана планируется рассмотреть на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам 3 июня.