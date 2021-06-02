Госсовет РТ подготовил для внесения в Госдуму законопроект об информации в интернете

Госсовет Татарстана подготовил для внесения в Госдуму России законопроект, предполагающий внесение изменений в федеральный закон об информации. Депутаты хотят расширить перечень видов информации, которая относится к деструктивной. Кроме того, парламентарии предлагают в досудебном порядке блокировать интернет-ресурсы, оправдывающие «противоправные действия». Об этом говорится в материалах к заседанию парламентского комитета.

«В Сети беспрепятственно распространяется информация о способах и методах создания самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия. Всё это используется для совершения противоправных действий, вплоть до планируемых и совершаемых убийств людей. Полагаем, что распространение в интернете подобной информации необходимо полностью прекратить», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению разработчиков документа, в одной из статей федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрена обязанность администраций социальных сетей самостоятельно фильтровать подозрительную информацию.

«Однако, к сожалению, как показали последние события и складывающаяся практика, подобный механизм недостаточно эффективен с учетом перечня материалов и информации, которые ограничены для распространения в социальных сетях», — подчеркивают они.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон об информации. В частности, предлагается дополнить перечень видов материалов деструктивного характера еще и информацией о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного оружия.

«Трагические события, имевшие место 11 мая в Казани, стали поводом для появления еще одного негативного явления в нашей жизни. Интернет и в первую очередь социальные сети наводнились комментариями, роликами, иными материалами, в которых граждане, в том числе несовершеннолетние, начинали оправдывать действия совершившего злодеяние, находить некие „смягчающие“ обстоятельства, выражать ему симпатии, вплоть до кощунственной и неприемлемой его героизации. Распространение подобного материала в Сети пагубно воздействует на психику и морально-этические взгляды несформировавшихся личностей», — также сказано в пояснительной записке.

Поэтому законопроектом предлагается распространить досудебный порядок ограничения доступа на интернет-ресурсы, «распространяющие публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан».

Законопроект планируется рассмотреть на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам 3 июня.