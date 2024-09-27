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Госсовет РТ назначил Ильназа Фазуллина главным редактором газеты «Ватаным Татарстан»
Государственный Совет Татарстана назначил Ильназа Фазуллина главным редактором газеты «Ватаным Татарстан». Такое решение было принято сегодня на третьем заседании парламента республики VII созыва.
«Весь его трудовой путь связан со средствами массовой информации. С 2017 года он руководил журналом „Ялкын“, зарекомендовал себя как грамотный специалист, достаточно опытный для данной должности», — заявил председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, представляя кандидатуру.
Ранее должность главного редактора газеты «Ватаным Татарстан» занимала Гульнара Сабирова. Она покинула этот пост по собственному желанию.
Государственный Совет Татарстана — один из учредителей этой газеты.
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