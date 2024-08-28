Коллективу газеты «Ватаным Татарстан» представили нового руководителя

Коллективу официального республиканского издания «Ватаным Татарстан» представили нового руководителя – им стал Ильназ Фазуллин.

Руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поблагодарил Гульнару Сабирову, проработавшая на посту главреда издания 5 лет.

«Мы уговаривали ее остаться. К сожалению, она отказалась», – отметил Айдар Салимгараев.

В интервью татарскому изданию «Интертат» Гульнара Сабирова поблагодарила коллектив газеты и руководство медиахолдинга за работу.

«Я не пришла в слабую команду — в „Ватаным Татарстан“ всегда были сильные журналисты. Тем, кто говорит, что в татарской прессе нет аналитики, советую прочитать нашу газету. Наши журналисты все очень сильные, известные аналитики. При новом руководителе, который будет осознавать силу команды и относиться к коллективу с уважением, можно добиться больших результатов», — высказала мнение Гульнара Сабирова.

Ильназ Фаисович родился 26 августа 1981 года в селе Кирово Актанышского района. Окончил Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина по специальности «филология».

Свой карьерный путь Ильназ Фазуллин начинал в 2003 году верстальщиком — младшим редактором в татарском республиканском издательстве «Хэтер», затем перешел в редакцию газеты «Юлдаш». С 2009-го по 2013-й был гендиректором ООО «Ихлас». В 2013 году занял должность главреда республиканской электронной газеты «Intertat.ru».

С ноября 2016 по январь 2017 года был назначен главредом газеты «Атна вакыйгалары», с февраля 2017-го работал на посту главного редактора журнала «Ялкын».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после 5 лет работы главным редактором издания «Ватаным Татарстан» известный татарстанский журналист Гульнара Сабирова объявила об уходе с должности.