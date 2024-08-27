Главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова покидает свой пост

Фото: Анна Арахамия

После 5 лет работы главным редактором официального республиканского издания «Ватаным Татарстан» известный татарстанский журналист Гульнара Сабирова объявила об уходе с должности. О принятом решении она сообщила в интервью изданию «Интертат».

По словам Сабировой, это решение она приняла лично еще год назад, и оно не связано с какими-либо противоречиями внутри редакции или за ее пределами.

В дальнейшем она намерена заняться собственными проектами.

Гульнара Сабирова была назначена главным редактором газеты «Ватаным Татарстан» в 2019 году. Ранее работала главным редактором журнала «Сююмбике», газеты «Шахри Казан», руководителем пресс-службы Минздрава РТ, корреспондентом газеты «Татарстан яшьлэре».

Перевод интервью будет опубликован в «Татар-информе» в ближайшее время.