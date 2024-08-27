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Главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова покидает свой пост
После 5 лет работы главным редактором официального республиканского издания «Ватаным Татарстан» известный татарстанский журналист Гульнара Сабирова объявила об уходе с должности. О принятом решении она сообщила в интервью изданию «Интертат».
По словам Сабировой, это решение она приняла лично еще год назад, и оно не связано с какими-либо противоречиями внутри редакции или за ее пределами.
В дальнейшем она намерена заняться собственными проектами.
Гульнара Сабирова была назначена главным редактором газеты «Ватаным Татарстан» в 2019 году. Ранее работала главным редактором журнала «Сююмбике», газеты «Шахри Казан», руководителем пресс-службы Минздрава РТ, корреспондентом газеты «Татарстан яшьлэре».
Перевод интервью будет опубликован в «Татар-информе» в ближайшее время.
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