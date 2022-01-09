Госсекретарь США заявил, что Россия хочет восстановить влияние над бывшими странами СССР

Россия стремится вернуть былое влияние на те страны, что прежде были в составе Советского Союза и в геополитическом плане восстановить существовавший в СССР порядок вещей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — сказал госсек, отвечая на соответствующий вопрос о целях внешней политики РФ.

Он также отметил, что это совершенно неприемлемо.

В декабре заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд также подчеркнула обеспокоенность Вашингтона по причине того, что Президент России, якобы хочет войти в историю и воссоздать Советский союз.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал это заявление, сказав, что «возродить СССР совершенно невозможно».

Президент РФ Владимир Путин и сам неоднократно заявлял, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и невозможно по целому ряду причин.

«Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с некоторыми вопросами размывания такого государствообразующего этнического ядра», — объяснял он.