Песков заявил, что возрождение СССР совершенно невозможно

Все прекрасно понимают, что воссоздать СССР невозможно. Об этом напомнил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, сообщает телеканал RT.

«Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее заместитель государственного секретаря США предположила, что Президент РФ Владимир Путин собирается войти в историю, возродив Советский Союз.