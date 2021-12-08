Нуланд: Путин хочет войти в историю, воссоздав СССР

В Соединенных Штатах опасаются, что Президент России Владимир Путин вынашивает планы по восстановлению Советского союза. Таким мнением поделилась замгоссекретаря Виктория Нуланд.

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать СССР, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — приводят ее слова «Известия».

Во время конгресса, посвященного отношениям России и США, она заявила, что РФ смотрит на Украину и другие бывшие союзные республики как на сферу своего влияния. Тем не менее украинцы уже иначе относятся к РФ, считает Нуланд: «Я думаю, что сейчас уровень поддержки в отношении России среди украинцев упал до 12% или около того».