Госсекретарь США Блинкен заявил о завершении эры, наступившей после холодной войны

Эра международных отношений, наступившая после завершения эпохи холодной войны, завершилась. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась», — констатировал дипломат во время церемонии установки в стенах Госдепартамента бюста 61-го руководителя ведомства (в 1989–1992 годах) Джеймса Бейкера.

Сам Бейкер заметил, что сейчас «ветры войны сильно дуют на Украине». По его оценке, страны Запада своими действиями стараются добиться того, чтобы «насилие не распространялось».

«Считаю, что слишком рано праздновать победу. Некоторые люди склонны к тому, чтобы праздновать сейчас победу, некоторые комментаторы, как мне кажется. Считаю, что слишком рано это делать», — добавил 91-летний бывший руководитель Госдепартамента.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении спецоперации пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.