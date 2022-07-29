Госсекретарь США Блинкен рассказал о разговоре с главой МИД РФ Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели сегодня телефонный разговор. О его содержании американский дипломат рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.

Блинкен охарактеризовал переговоры с Лавровым как «откровенную и прямолинейную беседу». По его словам, он надавил на собеседника, чтобы российская сторона «приняла предметное предложение» об обмене находящимися под стражей гражданами РФ и США.

«Я призвал <…> Лаврова двигаться вперед с этим предложением. Не стану характеризовать его реакцию. И не могу предоставить вам оценку того, является ли такое (обмен — прим. Т-и) [теперь] более или менее вероятным. Но было важно, чтобы он услышал [позицию США] на этот счет непосредственно от меня», — заметил госсекретарь.

Кроме того, дипломаты обсудили соглашение о создании гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции из Украины по Черному морю. «Важно и жизненно необходимо, чтобы Россия выполнила взятые на себя обязательства, которые она дала всему миру», — подчеркнул Блинкен.

Помимо этого, руководитель Госдепартамента предупредил главу российского МИД, что Штаты введут дополнительные санкции в случае включения в состав РФ ряда районов Украины. «Мир не признает аннексии. Мы навяжем России дополнительные значительные издержки, если она продолжит реализацию своих планов», — заверил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что конкретный результат на переговорах по взаимному обмену осужденного в Соединенных Штатах россиянина Виктора Бута на находящихся в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер пока не достигнут.