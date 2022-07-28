МИД РФ заявил об отсутствии конкретного результата по обмену Бута на Грайнер и Уилана

Конкретный результат на переговорах по взаимному обмену осужденного в Соединенных Штатах россиянина Виктора Бута на находящихся в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер пока не достигнут. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США [Владимиром Путиным и Джо Байденом]. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры», — напомнила Захарова.

«Они (переговоры — прим. Т-и) ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», — добавила дипломат.

Ранее телеканал CNN рассказал, что Президент США Джо Байден поддержал план, предусматривающий обмен россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Бизнесмена Виктора Бута в 2008 году арестовали в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, а затем перевезли в Штаты. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В 2012 году суд присяжных приговорил его к 25 годам заключения.

Гражданин США Пол Уилан был осужден в России на 16 лет строго режима в 2020 году — его признали виновным в попытке узнать список личного состава одного из подразделений ФСБ. Баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в Москве в феврале этого года по подозрению в нелегальном ввозе наркотических средств. Американская сторона назвал ее арест «неправомерным».