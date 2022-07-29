Захарова заявила, что Лавров обсудит с Блинкеном обмен осужденными, когда позволит время

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сможет провести телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, когда это позволит его график. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС (Совет министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества — прим. Т-и) в Ташкенте, двусторонние встречи», — проинформировала Захарова.

До этого официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал на брифинге, что американская сторона направила запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова, но конкретная дата беседы пока не определена.

Темами возможной беседы представитель Госдепартамента назвал обмен осужденными и предполагаемые планы РФ относительно украинских территорий, занятых российскими войсками.

Ранее Захарова сообщила, что конкретный результат на переговорах по взаимному обмену осужденного в Соединенных Штатах россиянина Виктора Бута на находящихся в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер пока не достигнут.