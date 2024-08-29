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Госкомитет РТ по закупкам направил часть зарплаты в помощь жителям Курской области
Сотрудники Госкомитета РТ по закупкам перечислили однодневный заработок в помощь жителям Курской области. Об этом рассказал председатель ведомства Марат Зиатдинов.
«Эти средства мы направили нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений. Важна любая помощь и поддержка, чтобы жители Курской области смогли уйти от этой беды, пережить ее», - сказал Зиатдинов, чьи слова приводит пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.
Все собранные деньги переведены в Курский фонд развития, содействия и поддержки предпринимательства.
Ранее материальную помощь жителям Курской области перечислили и депутаты Госсовета РТ.
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