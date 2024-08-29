Госкомитет РТ по закупкам направил часть зарплаты в помощь жителям Курской области

Сотрудники Госкомитета РТ по закупкам перечислили однодневный заработок в помощь жителям Курской области. Об этом рассказал председатель ведомства Марат Зиатдинов.

«Эти средства мы направили нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений. Важна любая помощь и поддержка, чтобы жители Курской области смогли уйти от этой беды, пережить ее», - сказал Зиатдинов, чьи слова приводит пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Все собранные деньги переведены в Курский фонд развития, содействия и поддержки предпринимательства.

Ранее материальную помощь жителям Курской области перечислили и депутаты Госсовета РТ.