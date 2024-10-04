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Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал о помощи раненым вальдшнепам
Сразу три обращения о помощи раненым вальдшнепам получили на этой неделе сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ведомства.
«О происшествиях сообщили неравнодушные люди. Вальдшнепы оказываются на подоконниках и в других местах городской среды из-за столкновений с различными препятствиями», — рассказали в госкомитете.
Так, жители дома по улице Чистопольская в Казани недавно обнаружили раненую птицу. Лесной кулик отправлен в реабилитационный центр Зеленодольского района, где ему окажут необходимую помощь.
«Данный вид распространен по всей республике, всего [в регионе] насчитывается более 3,5 тыс. птиц», — уточнили в пресс-службе.
Между тем сезон охоты на боровую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами продолжается в Татарстане. Разрешается охотиться на глухарей, тетеревов, рябчиков и вальдшнепов. Во время саммита БРИКС в республике окажутся под запретом все виды охоты.
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