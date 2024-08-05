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В Татарстане открылся сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь
В Татарстане сегодня открылся сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками (ретриверы, спаниели и пр.) и ловчими птицами. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биологическим ресурсам.
«Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников», – отмечается в сообщении.
Охотникам разрешено добывать болотно-луговую (дупеля, бекаса, гаршнепа, чибиса, улитов, веретенников, камнешарку, коростеля, обыкновенного погоныша), боровую (глухаря обыкновенного, тетерева обыкновенного, рябчика, вальдшнепа), степную и полевую (серую куропатку, перепела, голубей и горлиц) дичь.
Сезон длится до 5 января 2025 года.
КВ комитете напомнили, что улит большой, веретенник большой, клинтух и горлица обыкновенная занесены в Красную книгу РФ, поэтому охота на них запрещена.
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