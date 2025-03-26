Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, когда разрешит охоту на бурых медведей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Несмотря на то, что в 2024 году бурый медведь был официально выведен из Красной книги Татарстана, охоту на него могут так и не открыть в 2025 году. Все дело в небольшой численности косолапых, которых посчитают до конца августа. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Численность медведя в республике растет, это общероссийская тенденция. Медведь расширяет ареал обитания. Это связано с тем, что к нему потерян интерес как к охотничьему ресурсу, немногие на них охотятся. По нашим подсчетам, около 70 особей в республике сейчас есть», – сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

Бурый медведь стал охотничьим ресурсом в Татарстане, но пока охотиться на него нельзя, поскольку не определена квота.

«Охота на бурого медведя производится в весенний и осенний сезон. В Татарстане его ареал расширяется. Медведи приходят с территории Кировской области, Удмуртии, а также из Марий Эл, Башкортостана. Там медведи всегда обитали, началось их передвижение из соседних районов», – пояснил начальник Управления растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

По его словам, «медведь ушел вглубь республики». Эти животные традиционно обитали в Мамадышском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Кукморском и Арском районах.

«Медведь дошел до Лаишевского и Пестречинского районов. Был замечен за Волгой – в Верхнеуслонском, Буинском, Тетюшском районах. Действительно, численность бурого медведя растет с каждым годом», – добавил Чиспияков.

Аналогичные процессы сейчас наблюдаются по всей стране. Однако учет бурого медведя достаточно трудоемок, в Татарстане он начнется в апреле и продлится до сентября.

«После проведения анализа мы сможем сказать ориентировочную численность бурого медведя в сентябре. По окончании учета необходимо будет сопоставить численность, собрать заявки. Определить, сколько мы сможем его добыть. У нас это вид лимитированный», – отметил Чиспияков.

По его словам, нужно знать численность медведей в каждом охотничьем хозяйстве и охотничьем угодье, чтобы определить норматив добычи.

«Чтобы добыть одного медведя, в этом охотничьем угодье должно быть не менее четырех медведей. <…> Исходя из численности и нормативов, мы будем определять лимиты и квоты на добычу в определенном сезоне», – заключил начальник Управления растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам.