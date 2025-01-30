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Общество 30 января 2025 17:09

Батков объяснил причины исключения бурого медведя из Красной книги Татарстана

Батков объяснил причины исключения бурого медведя из Красной книги Татарстана
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Бурый медведь в 2024 году выведен из Красной книги Татарстана. Численность медведей за последние 10 лет выросла в три раза, в прошлом году она составила 97 особей. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговой коллегии в Казани.

«Бурый медведь был включен в Красную книгу Татарстана с момента ее учреждения в 1995 году. А теперь медведи в республике стали охотничьим ресурсом. Наибольшая их численность наблюдается в районах Западного и Восточного Предкамья — Агрызском, Мамадышском, Рыбно-Слободском и Зеленодольском районах. Большая часть из них – это около 70% – остается на зимовку в республике», – рассказал он.

Рост численности бурых медведей связан с общей тенденцией увеличения их количества в России. Косолапые вынуждены осваивать новые территории. Кроме того, снизился интерес охотников к их добыче.

#Экология #федор батков #госкомитет рт по биологическим ресурсам
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