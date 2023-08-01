Нашествие медведей-мигрантов: почему косолапых исключат из Красной книги Татарстана

Федор Батков заявил, что за последние пять лет площадь особо охраняемых природных территорий в РТ выросла на 20%

Фото: ojm.tatarstan.ru

Памятник природы «Покш Пандо» создан по инициативе школьников

Семь процентов площади Татарстана занимают особо охраняемые природные территории (ООПТ). За последние пять лет их площадь выросла на 20% – до 465 тыс. гектаров, сообщил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.

Две территории имеют федеральное значение, 187 – региональное и 4 – местное. В таких зонах созданы оптимальные условия для сохранения и восстановления флоры и фауны.

Новые территории появляются в результате научно-исследовательских работ. Так на правобережье Шешмы был создан памятник природы «Покш Пандо».

«Памятник природы “Покш Пандо” создан для сохранения красивейшего природного ландшафта и охраны редких видов животных и растений. Инициатором его создания были учащиеся средней школы №2. Это первый случай в Татарстане, когда школьники инициировали создание ООПТ», – рассказала руководитель исполкома Лениногорского муниципального района Татарстана Зульфия Михайлова.

По ее данным, леса в Лениногорском районе занимают около 20% территорий, что выше среднего показателя по республике. На территории заказника «Степной» зафиксировано несколько редких видов птиц. Это ушастая сова, могильник луговой, мохноногий сыч и другие.

«Особый интерес представляет высокая плотность населения на природной территории района байбака европейского. Популяция насчитывает более 5 тыс. сурков и является крупнейшей в регионе. Здесь встречаются степная мышовка и хомячок Эверсмана, занесенные в Красную книгу РТ», – добавила Михайлова.

По ее словам, в районе, в котором созданы 4 ООПТ приступили к обустройству экологической тропы.

Из числа последних – для сохранения естественных и искусственных сосновых, еловых и пихтовых насаждений, охраны редких растений и животных на территории Балтасинского района создана зона «Ципьинский лес» общей площадью почти 119 га.

Охранная зона есть даже в самом центре Казани – вдоль Русско-Немецкой Швейцарии.

Ведется работа по подготовке к очередному изданию Красной книги Республики Татарстан Фото: © «Татар-информ»

Татарстан сохранит колонии сурков и чаек

По предложению Института экологии и природопользования КФУ в Татарстане будет создано еще шесть особо охраняемых природных территорий.

Природный комплекс в окрестностях родника «Шифа» в Мензелинском районе позволит сохранить широколиственные леса, растения и животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан.

«Колония чаек» в Алексеевском и Рыбно-Слободском районах сохранит места гнездования чаек хохотуний в период строительства моста через Каму, а также естественную среду их обитания.

«Колония сурков» будет создана в Азнакаевском районе. «В Азнакаевском районе наблюдаем резкое снижение численности в отдельных местах сурков. Мы видим, что назрела необходимость сохранить вид на данной территории», – пояснил спикер Госкомитета РТ по биоресурсам.

ООПТ призвана сохранить исторические колонии сурка-байбака и среду их обитания, а также растения и животных, занесенных в Красную книгу Татарстана и России.

ООПТ «Места гнездования большой белой цапли» в Чистопольском районе создается, чтобы уцелели места обитания редкой и грациозной птицы, занесенной в Красную книгу РТ. «Большая белая цапля – уникальный вид. Мы изучаем места ее гнездования», – заметил Батков.

Создание ООПТ «Мокрые курнали» в Алексеевском районе должно сохранить болотно-луговой комплекс с местами гнездования цапель и болотно-луговых птиц.

ООПТ «Места гнездования большой белой цапли» в Чистопольском районе создается, чтобы уцелели места обитания редкой птицы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Болото сфагново-верховое» в Апастовском районе позволит сохранить редкого для Предволжья сфагнового верхового болотного комплекса, образовавшегося в локальной западине на водоразделе рек Бия и Имелли, правых притоков Свияги.

Бурых медведей исключат из Красной книги Татарстана

Между тем в связи с увеличением численности бурых медведей планируют исключить из Красной книги Татарстана. Переиздание четвертой книги выпустят в 2025 году.

«Ведется работа по подготовке к очередному изданию Красной книги Республики Татарстан. Эта работа скрупулезная и требующая высокой квалификации людей. Бурый медведь сейчас пока еще в Красной книге, но уже есть предложение комиссии по редким видам [исключить его из следующего издания Красной книги РТ], и его многие поддержали», — сообщила профессор КФУ Татьяна Рогова.

Медведей, по словам ученых, стало больше из-за миграции из других регионов.

«Мы начали проводить учет бурого медведя. В среднем, если брать по годам, 50-60 медведей постоянно обитают на территории республики, а с учетом миграции их количество доходило до 140. Назрела необходимость вывода [из Красной книги], но это не говорит о том, что на него будет открыта охота», — добавил Федор Батков.

В связи с увеличением численности бурых медведей планируют исключить из Красной книги Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бурые медведи встречаются в Сабинском, Тюлячинском, Мамадышском, Арском, Высокогорском, Тетюшском и в других районах. Председатель Госкомитета РТ по биоресурсам также рассказал, что делать грибникам при встрече с дикими животными в лесах.

«Медведи пугливые и осторожные. По лесу нужно ходить шумно. Агрессия возникает при факте неожиданности, но не нужно теряться, лучше встать на пенек, поднять руки и пошуметь, обозначить, что вы выше его. Тогда медведь отойдет», — посоветовал Батков.

На сегодняшний день под особую охрану в регионе взят 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, растений и грибов, обитающих на территории республики, добавил он. Это 226 животных, 318 растений, 87 грибов. Все они занесены в Красную книгу Татарстана. Работа по сохранению редких видов продолжается.

«Благодаря проведенным научно-исследовательским работам, в 17 районах удалось выявить не только новые места обитания редких видов животных и растений, но и встретить „краснокнижников“, ранее не встречавшихся в нашем регионе. Так, за 2019-2022 годы 15 видов животных и грибов включены в Красную книгу Республики Татарстан», — проинформировал Батков.

Первое издание Красной книги Республики Татарстан вышло в 1995 году, а последнее – в 2016-м. На переиздание Красной книги РТ в 2025 году, по словам Баткова, потребуется порядка 10 млн рублей.