Госкомитет РТ по биоресурсам назвал квоты на добычу лосей, косуль и оленей

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Квоты добычи особо ценных охотничьих ресурсов в Татарстане на 2025 год установил Госкомитет РТ по биоресурсам. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя ведомства Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Лосей можно добыть до 20% от общей численности, косуль и оленей – до 30%, рысей и барсуков – до 10%. Квоты утверждаются Раисом РТ на период с 1 августа этого года до 1 августа следующего года», – отметил он.

Шарафутдинов добавил, что квота на лосей в 2024 году составила 915 голов, косуль – 824 головы. Охотниками было добыто до 99% от выделенных квот.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам зимнего маршрутного учета в Татарстане увеличилось количество косуль, оленей, зайцев и куниц. Численность косуль увеличилась на 1% (до 16,8 тыс.), оленей – на 24% (до 494), зайцев-русаков – на 9% (до 41 тыс.), зайцев-беляков – на 4% (до 10 тыс.). Рост числа куниц составил 8% (до 3 тыс.).