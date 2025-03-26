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Общество 26 марта 2025 13:06

В Татарстане увеличилось число косуль, оленей, куниц и зайцев

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В Татарстане увеличилось число косуль, оленей, куниц и зайцев
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Согласно итогам зимнего маршрутного учета, в Татарстане увеличилось количество косуль, оленей, зайцев и куниц. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Численность косуль увеличилась на 1% до 16,8 тыс., оленей – на 24% (до 494), зайцев-русаков – на 9% (до 41 тыс.), зайцев-беляков – на 4% (до 10 тыс.). Рост количества куниц составил 8% (до 3 тыс. особей)», – отметил он.

При этом некоторых животных стало меньше. Так, число лосей составило 15,8 тыс., снизившись за год на 1%. Число белок сократилось на 4%, до 3,9 тыс., а количество серых куропаток упало на 14% – до 175,5 тыс.

«Площадь охотничьих угодий в Татарстане составляет более 6,3 млн гектаров. Всего в республике 140 охотничьих угодий. В регионе начитывается 81 вид охотничьих ресурсов. Для определения их численности проводится 13 видов учетов. По итогам 2024 года экономическая оценка состояния запасов охотничьих ресурсов составила 2,9 млрд рублей, что на 7,5% больше, чем годом ранее. За пять лет рост составил 81%», – заметил Шарафутдинов.

Зимний маршрутный учет проводился с 15 января по 15 марта. Было пройдено более 1400 учетных маршрутов общей протяженностью свыше 14,5 тыс. километров. Длина каждого маршрута составляет от 5 до 15 километров. В учетах было задействовано более 400 специалистов.

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#госкомитет рт по биологическим ресурсам #животные #зимний маршрутный учет диких животных
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