Госэкспертиза одобрила проект строительства первого в Казани крематория

Эскиз: Институт развития города

Проект строительства первого в Казани крематория получил положительное заключение государственной экспертизы.

Ранее сообщалось, что объект планируют открыть в 2029 году.

Крематорий разместят на территории мемориального комплекса «Курган». Сейчас ближайшие подобные объекты находятся в Нижнем Новгороде и Сарапуле.

Стоимость строительства крематория оценивалась в 400 млн рублей, а срок его окупаемости – примерно 8,5 лет.

Под строительство выделено 2,5 га земли. Площадь здания составит 1,6 тыс. кв. м. В проект включены два зала прощания, современные кремационные печи и колумбарий для размещения урн.