Крематорий в Казани будет рассчитан на 7 тыс. кремаций в год

Проект строительства крематория будет рассмотрен на ближайшем заседании инвестиционного совета РТ, сообщила сегодня руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на заседании коллегии.

«Частным инвестором совместно с исполкомом Казани ведется работа по строительству первого крематория в Татарстане. […] Осуществлен подбор земельного участка, планируем рассмотреть проект на очередном заседании инвестиционного совета», – сказала глава агентства.

По ее словам, сегодня в России чуть больше 30 крематориев из них только 4 находятся в Москве. Из Казани для проведения процедуры тела вывозятся в Нижний Новгород, и этот поток растет на 10% в год.

Согласно материалам к коллегии, срок окупаемости проекта – 7 лет, объем инвестиций – более 180 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест. Проектная мощность – 7 тыс. кремаций в год.

«Это выгодно для инвестора, экологично для сохранения природы, дешевле и проще стандартных способов для населения», – охарактеризовала проект Минуллина.

Ранее сообщалось, что крематорий планируется разместить на территории похоронного комплекса «Курган».

В 2021 году в Казани зарегистрировали смерть 18,5 тыс. человек. Данные за прошлый год пока не озвучивались.