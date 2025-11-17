Первый в Татарстане крематорий планируют открыть в Казани в 2029 году

Эскиз: Институт развития города

В Казани завершен комплекс инженерных изысканий, необходимых для подготовки строительства первого в республике крематория. Как сообщили «РБК Татарстан» в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление по организации ритуальных услуг исполкома, объект планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2029 года.

Крематорий разместят на территории мемориального комплекса «Курган». Сейчас ближайшие подобные объекты находятся в Нижнем Новгороде и Сарапуле. При этом, по данным городского управления ритуальных услуг, спрос на кремацию в Казани остается стабильным. Средняя стоимость услуги в 2025 году составляет от 23,9 тыс. до 26,8 тыс. рублей.

Доля обращений за кремацией в общей структуре ритуальных услуг составляет 1,5-2%. После открытия объекта ожидается, что ежегодно будет проводиться около 9,5 тыс. кремаций, а полная загрузка должна быть достигнута к 2032 году. Предварительная стоимость процедуры составит 19-30 тыс. рублей.

Стоимость строительства крематория оценивалась в 400 млн рублей, а срок его окупаемости – примерно в 8,5 года. По данным источника агентства, суммарные налоговые поступления от работы объекта в 2029-2039 годах превысят 1 млрд рублей: 280 млн – в федеральный бюджет, 750 млн – в республиканский и 4,5 млн – в муниципальный.

Под строительство выделено 2,5 га земли. Площадь здания составит 1,6 тыс. кв. м. В проект включены два зала прощания, современные кремационные печи и колумбарий для размещения урн.