Госдума хочет увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тыс. рублей

Единовременное пособие при рождении ребенка в России могут увеличить до 30 тыс. рублей – соответствующий законопроект на отзыв в Правительство РФ направили депутаты от фракции ЛДПР. Текст документа с пояснительной запиской в своем телеграм-канале опубликовал замглавы фракции Ярослав Нилов.

Изменения депутаты предлагают внести в закон «О пособиях гражданам, имеющим детей». На данный момент размер единовременного пособия с учетом проведенных индексаций составляет 20 тыс. 472 рубля 77 копеек.

«В нынешних крайне сложных экономических условиях крайне важно оказывать поддержку семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка является одним из элементов в комплексе мер, направленных на поддержку семей», – отмечается в пояснительной записке.

Напомним, на этой неделе Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении единого универсального пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. В Минтруде РФ ранее назвали его среднюю величину – пособие составит в среднем 13 тыс. 900 рублей.