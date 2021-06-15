Госдума сняла с рассмотрения проект закона о прививках от коронавируса

Государственная Дума России сняла с повестки вопрос о включении прививки от коронавируса Covid-19 в национальный календарь вакцинации. Об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы сняли с рассмотрения в Государственной Думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок», — приводит РИА Новости слова политика.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роспотребнадзор назвал вакцинацию единственным способом остановить эпидемию Covid-19 в стране. О необходимости прививаться от коронавируса для победы над эпидемией неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин.