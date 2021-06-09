Володин призвал закрепить в законе добровольность вакцинации от Covid-19

Законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок следует дополнить поправкой о добровольности вакцинации от Covid-19, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам надо с вами обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, ее доступность, раз. Второе, нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность. Вот давайте мы поручим комитету [Госдумы по охране здоровья] и попросим правительство найти решение этим двум вопросам, внести необходимые поправки, а мы их потом рассмотрим», — заявил Володин в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Он отметил, что сейчас из-за отсутствия профилактических прививок граждан могут не принимать на работу или отстранять их от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

В связи с этим к депутатам обращаются граждане, которые опасаются, что «данная прививка может быть обязательной, как некоторые прививки из календаря», подчеркнул Володин. При этом, по его словам, «прививка от коронавируса — дело добровольное, это то, о чем сказал президент».