Сегодня Государственная Дума рассмотрит обращение к Конгрессу США из-за новых подробностей, возникших в расследовании крушения российского самолета Ил-76, перевозившего пленных солдат ВСУ. Выяснилось, что борт был сбит из американского ЗРК Patriot, написал в своем телеграм-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

«Зеленский уничтожил своих солдат, которые должны были вернуться домой, — их ждали семьи: матери, жены, дети. Погибли наши пилоты, осуществлявшие гуманитарную миссию по обмену военнопленными», — напомнил политик.

Володин подчеркнул, что власти США обязаны знать, как используется их оружие, попавшее на Украину. «Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан. Это необходимо остановить», — уверен он.

Накануне Президент России Владимир Путин заявил, что доподлинно установлено, из какого оружия над Белгородской областью был сбит российский военно-транспортный самолет. Он полагает, что украинские военные сбили борт случайно, однако это в любом случае является преступлением.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. После происшествия в украинских СМИ появилась информация, что по самолету ударили Вооруженные силы Украины, а на борту воздушного судна якобы находились ракеты С-300.