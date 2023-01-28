Госдума рассматривает отсрочку от мобилизации для 20 категорий россиян

В работе у комитета Госдумы по обороне находятся более 20 законопроектов на тему отсрочек от призыва по мобилизации, сообщил глава комитета Андрей Картаполов. Каждый документ затрагивает отдельную категорию жителей страны, пояснил он.

«В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания. Работа продолжается, и она не останавливалась, идет согласование. Все вопросы мы держим на контроле», – написал Картаполов в своем телеграм-канале.

О рассмотрении законопроектов глава комитета по обороне сообщил, «чтобы исключить дальнейшие спекулиции на тему отсрочек от призыва по мобилизации».

Напомним, на прошлой неделе Президент Владимир Путин пообещал в ближайшее время решить вопрос с отсрочкой от службы работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, сообщалось, что на Госуслугах открылся прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов.