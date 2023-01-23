На Госуслугах открылся прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов

На портале «Гослуслуги» стартовал прием заявлений на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов. Об этом сообщает Минцифры РФ.

В ведомстве уточнили, что прием заявлений продлится до 6 февраля включительно. При этом поданные в 2022 году документы не станут основанием для получения отсрочки от военной службы в рамках весеннего призыва.

«Если сотрудник получит повестку на срочную службу, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку», — говорится в сообщении.

Список документов, которые необходимо предоставить IT-специалисту, опубликован в телеграм-канале ведомства.