Путин пообещал в ближайшее время решить вопрос с отсрочкой от службы работников ОПК

Поскольку предприятия российского оборонно-промышленного комплекса сильно загружены, нужно рассмотреть возможность освобождения сотрудников этой сферы от срочной службы в Вооруженных силах РФ, заявил Президент России Владимир Путин. Он пообещал, что в ближайшее время Правительство решит этот вопрос, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил также, что ранее всех работников ОПК освободили от призыва в рамках частичной мобилизации. «С учетом того, что вы работаете в три смены, и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», – добавил он на встрече с рабочими концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Во время посещения завода Путин также напомнил, что оборонным предприятиям страны необходимо помимо военной техники производить еще и гражданскую. «Задача такая, чтобы выйти на 30%. Чтобы оборонные предприятия выпускали 30% продукции гражданского назначения», – подчеркнул российский лидер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в ежедневном режиме восполнять военную технику, которая задействуется для решения задач спецоперации на Украине.