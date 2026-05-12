Правительство РФ поддержало продление «гаражной амнистии» до 2031 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство России поддержало инициативу о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Это следует из официального отзыва кабмина, который имеется в распоряжении ТАСС.

В правительстве также отметили, что действующий механизм уже показал свою эффективность. По данным Росреестра, с начала «гаражной амнистии» 1 сентября 2021 года граждане оформили 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. земельных участков.

Как указано в отзыве, «представленные данные свидетельствуют о положительных результатах “гаражной амнистии” и востребованности среди граждан такого механизма, который позволяет в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, находящиеся в их длительном пользовании».

При этом в кабмине обратили внимание на необходимость учета изменений законодательства, в том числе появления понятий «гаражи для собственных нужд».

Законопроект внесли первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Гаражная амнистия» позволяет владельцам гаражей, построенных до конца 2004 года, оформить права на них в упрощенном порядке. Сейчас срок действия программы установлен до 1 сентября 2026 года.