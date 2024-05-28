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Госдума продлила до 2030 года выплату многодетным семьям на погашение ипотеки
Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении законопроект о продлении еще на 7 лет программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
«Продление этой программы еще на 7 лет — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что закон подготовлен в целях реализации послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию — глава государства поставил задачу, чтобы семьи, в которых родились третие или последующие дети, могли получить выплату в 450 тыс. рублей на улучшение жилищных условий.
Как ранее приводили данные в Правительстве, за 2023 год данной мерой поддержки воспользовались около 190 тысяч раз.
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