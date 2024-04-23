В России выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки продлены еще на 7 лет

Российские семьи с тремя и более детьми еще в течение семи лет смогут воспользоваться выплатами на погашение ипотеки. Работа проведена по поручению Президента России Владимира Путина, сообщается в телеграм-канале Правительства.

Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей. Только за прошлый год мерой поддержки воспользовались около 190 тысяч раз.

Воспользоваться ей смогут семьи, в которых до 31 декабря 2030 года родился третий и последующий ребенок. Таким образом, государство поможет им с приобретением жилья.

«Всего на эти цели требуется более 600 млрд рублей дополнительно, в том числе около 50 млрд рублей в текущем году», — подчеркнул на заседании Правительства Премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что указом Президента России 2024-й объявлен в стране Годом семьи.