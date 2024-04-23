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В России выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки продлены еще на 7 лет
Российские семьи с тремя и более детьми еще в течение семи лет смогут воспользоваться выплатами на погашение ипотеки. Работа проведена по поручению Президента России Владимира Путина, сообщается в телеграм-канале Правительства.
Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей. Только за прошлый год мерой поддержки воспользовались около 190 тысяч раз.
Воспользоваться ей смогут семьи, в которых до 31 декабря 2030 года родился третий и последующий ребенок. Таким образом, государство поможет им с приобретением жилья.
«Всего на эти цели требуется более 600 млрд рублей дополнительно, в том числе около 50 млрд рублей в текущем году», — подчеркнул на заседании Правительства Премьер-министр Михаил Мишустин.
Напомним, что указом Президента России 2024-й объявлен в стране Годом семьи.
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