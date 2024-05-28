В РФ разрешили гражданам продавать имущество, заложенное по ипотеке

В Госдуме приняли закон, который разрешает гражданам-залогодателям самим продать имущество, находящееся в залоге у банка по ипотеке.

То есть, человек, который взял ипотеку не в предпринимательских целях, может самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Для этого он должен подать соответствующее заявление. Отметим, что такое право граждане получают независимо от размера займа, пишет РИА «Новости».

Дальше в течение 10 рабочих дней после получения заявления о самостоятельной реализации залогодержателю нужно согласовать ее процедуру и определить минимальную цену продаваемого таким способом имущества. По нормам закона нельзя продать жилье ниже этой стоимости.

Деньги с продажи зачислят на счет в банке, определенный залогодержателем для осуществления расчетов в связи с такой продажей. Разница между размером задолженности по кредиту и ценой продажи возвращается залогодателю за вычетом расходов, которые он понес.

Общий срок самостоятельной реализации составит 4 месяца со дня получения залогодержателем заявления о такой реализации. Однако можно продлить его при наличии соглашения, где прописано условие о новой минимальной цене продажи имущества.

Закон должен начать действовать через 90 дней после официальной публикации. Его цель - защитить и сохранить дополнительные деньги, которые были получены от сделки сверх покрытия оставшейся суммы долга; а если заложенное имущество не будет продано в установленный срок, взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством об ипотеке.