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Экономика
23 ноября 2021  13:46

Госдума поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума

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Госдума поддержала поправки Президента России Владимира Путина, направленные на рост прожиточного минимума в 2022 году. Вопрос обсуждался во время оценки федерального бюджета на 2022-2024 годы во втором чтении, сообщает РИА Новости. 

Изначально проект трехлетнего федерального бюджета подразумевал индексацию величины прожиточного минимума на 2,5%. Однако 18 ноября глава государства предложил увеличить на 2022 год прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6%, чтобы показатели превышали уровень инфляции. 

Исходя из поправок, величина прожиточного минимума по РФ на душу населения в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудящихся — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей − 12 274 рубля. 

Также будут внесены изменения, касающиеся финансового обеспечения предложений российского лидера об увеличении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Напомним, в текущем году прожиточный минимум на душу населения в России составил 11 653 рубля, для трудоспособных граждан — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля. Минимальный размер оплаты труда в 2021 году — 12 792 рубля в месяц.

#госдума рф #прожиточный минимум #федеральный бюджет #Владимир Путин #поправки #МРОТ #увеличение мрот
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